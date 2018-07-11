В Ростовской области на выходных ожидается ливень с грозой и сильным ветром



На Дону снова ожидаются дождь и сильный ветер. Ухудшение погоды продлится почти трое суток.



По данным ростовского Гидрометцентра, осадки начнутся во второй половине дня, 14 июля, и продолжатся в течение 15 и 16 июля. На территории области пройдут ливни, сопровождающиеся грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20-24 метра в секунду.



В связи с этим ГУ МЧС рекомендует жителям Ростовской области сократить до минимума пребывание на улице. Кроме того, надо проявлять осторожность при парковке автомобилей.



В такую погоду опасно находиться рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витрин.