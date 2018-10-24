В Ростовской области мужчина нанес себе четыре ножевых ранения



В Тарасовском районе Ростовской области местный житель четыре раза ранил себя кухонным ножом.



По сообщению источника Rostov.ru, в хирургическое отделение районной больницы ночью поступил 54-летний мужчина с ножевыми ранениями. Как выяснилось, он долгое время злоупотреблял спиртным. На фоне этого у него началась белая горячка.



- В состоянии психоза он нанес себе четыре проникающих ранения большим кухонным ножом. Одно — в шею с повреждением глотки, второе — в брюшную полость с повреждением внутренних органов, еще два — в предплечья, - рассказал источник.



С большой кровопотерей дончанин был доставлен в отделение хирургии. Там его экстренно прооперировали. К счастью, пациента удалось спасти. Спустя восемь дней после поступления его выписали. Во время пребывания в больнице у мужчины также случались приступы белой горячки. Сейчас он находится под надзором специалистов.