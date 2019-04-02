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В Новошахтинске мужчина ранил себя ножницами в живот

В Новошахтинске мужчина ранил себя ножницами в живот
В Ростовской области мужчина ранил себя ножницами в живот. Случай произошёл в посёлке под Шахтами 3 апреля.

30-летнего пострадавшего доставили в ЦГБ Новошахтинска. Осмотрев пациента с колото-резаной раной брюшной полости, врачи приняли решение о срочной операции, сообщает DonDay Шахты.

Мужчина рассказал, что нанёс себе травму сам. Как оказалось, пострадавший – житель Ростова. В Новошахтинск он приехал в гости к подруге.

При каких обстоятельствах ростовчанин получил ранение, сейчас выясняется.

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