В Новошахтинске мужчина ранил себя ножницами в живот



В Ростовской области мужчина ранил себя ножницами в живот. Случай произошёл в посёлке под Шахтами 3 апреля.



30-летнего пострадавшего доставили в ЦГБ Новошахтинска. Осмотрев пациента с колото-резаной раной брюшной полости, врачи приняли решение о срочной операции, сообщает DonDay Шахты.



Мужчина рассказал, что нанёс себе травму сам. Как оказалось, пострадавший – житель Ростова. В Новошахтинск он приехал в гости к подруге.



При каких обстоятельствах ростовчанин получил ранение, сейчас выясняется.