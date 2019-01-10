В Ростовской области 17-летний парень из ЛНР умер, надышавшись газом



В городе Донецке Ростовской области скончался 17-летний парень. По предварительным данным, причиной смерти Максима Ц. стало отравление газом.



Юноша отдыхал вместе с друзьями в общежитии профессионального училища № 50. Молодые люди выпивали, затем кто-то из них предложил подышать газом. Парни воспользовались для этой цели зажигалкой.

- Сердце Максима не выдержало, он скончался, - рассказал источник Rostov.ru.



Как стало известно, молодой человек приехал в Донецк из Луганской Народной Республики. Парень учился в ПУ № 50. Характеризовался исключительно положительно.