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В Ростовской области 17-летний парень из ЛНР умер, надышавшись газом

В Ростовской области 17-летний парень из ЛНР умер, надышавшись газом
В городе Донецке Ростовской области скончался 17-летний парень. По предварительным данным, причиной смерти Максима Ц. стало отравление газом.

Юноша отдыхал вместе с друзьями в общежитии профессионального училища № 50. Молодые люди выпивали, затем кто-то из них предложил подышать газом. Парни воспользовались для этой цели зажигалкой.
- Сердце Максима не выдержало, он скончался, - рассказал источник Rostov.ru.

Как стало известно, молодой человек приехал в Донецк из Луганской Народной Республики. Парень учился в ПУ № 50. Характеризовался исключительно положительно.

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