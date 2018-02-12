Авторизация

Регистрация


  • USD 57.77
  • EUR 71.17
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В ростовском аэропорту Платов умер мужчина

В ростовском аэропорту Платов умер мужчина

В аэропорту Платов вечером 12 февраля умер 55-летний ростовчанин.

По словам медицинского персонала, около девяти часов вечера к ним обратился мужчина. Он пожаловался на учащённое сердцебиение, боль и жжение за грудиной и онемение кончиков пальцев левой кисти. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скоропостижно скончался.
- По предварительным данным, причиной смерти явилось наличие прижизненного заболевания сердечно-сосудистой системы, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.

Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.