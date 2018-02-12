В ростовском аэропорту Платов умер мужчина





В аэропорту Платов вечером 12 февраля умер 55-летний ростовчанин.



По словам медицинского персонала, около девяти часов вечера к ним обратился мужчина. Он пожаловался на учащённое сердцебиение, боль и жжение за грудиной и онемение кончиков пальцев левой кисти. Медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Он скоропостижно скончался.

- По предварительным данным, причиной смерти явилось наличие прижизненного заболевания сердечно-сосудистой системы, - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте.



Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.