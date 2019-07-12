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В ростовском аэропорту Платов мужчина скончался от приступа эпилепсии

В ростовском аэропорту Платов мужчина скончался от приступа эпилепсии
В ростовском аэропорту Платов мужчина скончался от приступа эпилепсии. Инцидент произошел вечером 13 июля.

Очевидцы рассказывают, что человеку внезапно стало плохо, он упал на пол. У мужчины произошел приступ эпилепсии. Медработники аэропорта сразу же пришли к нему на помощь. Однако спасти человека не удалось – 47-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи.

– В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, – прокомментировали в Южном СУТ СК России.

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