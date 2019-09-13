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Пенсионер скончался в ростовском аэропорту Платов

Пенсионер скончался в ростовском аэропорту Платов
В ростовском аэропорту Платов умер пожилой мужчина. Случай произошёл вечером 15 сентября.

Известно, что 70-летний пенсионер является жителем Краснодарского края. Он скончался в медпункте аэропорта. Родственники мужчины рассказали, что ранее ему делали несколько операций на сердце. При осмотре тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Устанавливается причина смерти и всех обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

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