Пенсионер скончался в ростовском аэропорту Платов



В ростовском аэропорту Платов умер пожилой мужчина. Случай произошёл вечером 15 сентября.



Известно, что 70-летний пенсионер является жителем Краснодарского края. Он скончался в медпункте аэропорта. Родственники мужчины рассказали, что ранее ему делали несколько операций на сердце. При осмотре тела эксперты не обнаружили следов насильственной смерти.



- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан. - Устанавливается причина смерти и всех обстоятельств произошедшего.



По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.