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В Ростове пожилая уроженка Узбекистана пыталась покончить с собой

В Ростове пожилая уроженка Узбекистана пыталась покончить с собой
В Ростове пожилая уроженка Узбекистана пыталась покончить с собой. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября на улице Горизонтальной.

Как рассказал источник Rostov.ru, 88-летняя Михабар У. решила уйти из жизни. Пенсионерка предприняла попытку суицида. Родственники женщины увидели, что её состояние ухудшилось и вызвали бригаду медиков.
- У пенсионерки в желудке оказались три швейные иголки, - отметил источник издания. – В тяжёлом состоянии её госпитализировали.

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