В Ростове пожилая уроженка Узбекистана пыталась покончить с собой



В Ростове пожилая уроженка Узбекистана пыталась покончить с собой. Инцидент произошел в ночь с 24 на 25 сентября на улице Горизонтальной.



Как рассказал источник Rostov.ru, 88-летняя Михабар У. решила уйти из жизни. Пенсионерка предприняла попытку суицида. Родственники женщины увидели, что её состояние ухудшилось и вызвали бригаду медиков.

- У пенсионерки в желудке оказались три швейные иголки, - отметил источник издания. – В тяжёлом состоянии её госпитализировали.