В районе Сельмаш в Ростове горит квартира в многоэтажке





В Ростове-на-Дону в районе Сельмаш горит квартира в многоэтажном доме. Пожар произошёл днём 13 июля на улице Сержантова.



По предварительным данным, загоревшаяся квартира находится на пятом этаже. Известно, что от температуры в комнатах лопнули стекла. Очевидцы наблюдают пламя из окон многоэтажки.

– В данный момент на месте работают 10 пожарных расчетов, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Информация о площади возгорания уточняется.



Причины пожара пока не известны. Сведений о пострадавших нет.