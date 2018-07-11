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В районе Сельмаш в Ростове горит квартира в многоэтажке

В районе Сельмаш в Ростове горит квартира в многоэтажке

В Ростове-на-Дону в районе Сельмаш горит квартира в многоэтажном доме. Пожар произошёл днём 13 июля на улице Сержантова.

По предварительным данным, загоревшаяся квартира находится на пятом этаже. Известно, что от температуры в комнатах лопнули стекла. Очевидцы наблюдают пламя из окон многоэтажки.
– В данный момент на месте работают 10 пожарных расчетов, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Информация о площади возгорания уточняется.

Причины пожара пока не известны. Сведений о пострадавших нет.

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