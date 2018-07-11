Авторизация

Регистрация


  • USD 62.29
  • EUR 72.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Дону нашли труп мужчины

В Дону нашли труп мужчины
В Дону нашли труп мужчины. Тело заметили местные жители в Ростове, в районе улицы Державной, 13 июля.

По словам очевидцев, по состоянию тела не было похоже, что смерть была насильственной. Кроме того, вероятно, что он умер совсем недавно.

Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.