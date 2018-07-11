В Дону нашли труп мужчины



В Дону нашли труп мужчины. Тело заметили местные жители в Ростове, в районе улицы Державной, 13 июля.



По словам очевидцев, по состоянию тела не было похоже, что смерть была насильственной. Кроме того, вероятно, что он умер совсем недавно.



Личность погибшего и причины смерти устанавливаются.