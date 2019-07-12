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Труп мужчины нашли в Октябрьском районе Ростова

Труп мужчины нашли в Октябрьском районе Ростова
Фото: Кстати+

Посреди улицы в Ростове-на-Дону нашли труп мужчины. Происшествие случилось 13 июля в Октябрьском районе города.

Тело в Радиаторном переулке заметили прохожие. Они обратили внимание на человека, который лежал на земле и не шевелился. Люди попытались привести его в чувства, но безуспешно. Тогда очевидцы вызвали бригаду скорой помощи.

Как сообщает собственный источник Rostov.ru, прибыв на место, медики констатировали смерть мужчины и установили его личность. Им оказался 34-летний местный житель. Пока остаётся неизвестным, что стало причиной его смерти. Для выяснения всех обстоятельств назначена экспертиза.

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