В Батайске оцепили территорию ТЦ «Оранжерея» из-за сообщения о бомбе





В Батайске оцепили территорию торгового центра «Оранжерея» из-за сообщения о бомбе.



ЧП произошло 8 февраля около 17 часов на улице Куйбышева. По словам свидетелей происшествия, подростки обнаружили рядом со зданием ТЦ странный предмет с торчащими проводками и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские выставили оцепление.



По предварительной информации, рядом с торговым центром, действительно, найдена бомба, сообщает DonDay.ru. В настоящее время на месте работают кинологи.