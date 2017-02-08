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В Батайске оцепили территорию ТЦ «Оранжерея» из-за сообщения о бомбе

В Батайске оцепили территорию ТЦ «Оранжерея» из-за сообщения о бомбе

В Батайске оцепили территорию торгового центра «Оранжерея» из-за сообщения о бомбе.

ЧП произошло 8 февраля около 17 часов на улице Куйбышева. По словам свидетелей происшествия, подростки обнаружили рядом со зданием ТЦ странный предмет с торчащими проводками и сообщили об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские выставили оцепление.

По предварительной информации, рядом с торговым центром, действительно, найдена бомба, сообщает DonDay.ru. В настоящее время на месте работают кинологи.

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