Ученого из Новочеркасска Алексея Темирева обвиняют в передаче секретной информации Вьетнаму



В Новочеркасске ученого задержали по подозрению в госизмене. 64-летнего Алексея Темирева арестовали после информации о передаче секретной информации Вьетнаму.



По предварительным данным, ученого задержали после информации об утечке секретных данных о разработках в сфере ВМФ. Дело в том, что Темирев занимался созданием инновационных технологий вместе с аспирантом из Вьетнама. Очевидно, именно этот факт стал причиной подозревать ученого в предательстве страны.



Напомним, Алексея Темирева задержали 19 июля. Его доставили в СИЗО ФСБ «Лефортово» в Москве.У пенсионера большие проблемы со здоровьем. У него больное сердце, макулопатия (патология зрения), грыжа и язва желудка.



В жизни ученый является руководителем организации «Мехатроника» и совладельцем конструкторского бюро «Интеллектуальные робастные интегрированные системы». Вместе с подчиненными они занимаются проведением прикладных исследований, изготовлением образцов для нужд предприятий судостроения, энергетики, машиностроения и транспорта, в том числе по военной тематике.