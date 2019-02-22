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В Питере избили ученого из Ростова, приехавшего защищать диссертацию

В Питере избили ученого из Ростова, приехавшего защищать диссертацию
В Питере избили ученого из Ростова, который приехал защищать диссертацию. Нападение на сотрудника РГУПСа произошло 21 февраля, сообщает АП «Оперативное прикрытие».

По информации агентства, мужчина приехал в Северную столицу 17 февраля. Через четыре дня он решил заглянуть в караоке-бар на Думской улице. Пробыв немного в заведении, он вышел на перекур. У входа к нему подошел незнакомец и прыснул в лицо из газового баллончика. Злоумышленник украл телефон ростовчанина и карту, с которой позднее снял 40 тысяч рублей.

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