В Питере избили ученого из Ростова, приехавшего защищать диссертацию



В Питере избили ученого из Ростова, который приехал защищать диссертацию. Нападение на сотрудника РГУПСа произошло 21 февраля, сообщает АП «Оперативное прикрытие».



По информации агентства, мужчина приехал в Северную столицу 17 февраля. Через четыре дня он решил заглянуть в караоке-бар на Думской улице. Пробыв немного в заведении, он вышел на перекур. У входа к нему подошел незнакомец и прыснул в лицо из газового баллончика. Злоумышленник украл телефон ростовчанина и карту, с которой позднее снял 40 тысяч рублей.