Учёный из Новочеркасска получил 7,5 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене



Учёному из Новочеркасска, обвиняемому в государственной измене, вынесли приговор. Ростовский областной суд назначил 64-летнему Алексею Темиреву наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.



По данным пресс-службы суда, заседание по делу учёного проходило в закрытом режиме. Решение сразу вступило в законную силу.



Напомним, Алексея Темирева задержали в июле 2018 года. Дело проходило под грифом «секретно», так что подробности оставались в тайне. Предварительно сообщалось, что новочеркасский учёный передал Вьетнаму информацию о разработках в сфере машиностроения, транспорта и военной техники.



Мужчина преклонного возраста был в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем. Он страдал грыжей, язвой желудка, болезнями зрения и сердца.