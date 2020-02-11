Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Учёный из Новочеркасска получил 7,5 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене

Учёный из Новочеркасска получил 7,5 лет колонии строгого режима по обвинению в госизмене
Учёному из Новочеркасска, обвиняемому в государственной измене, вынесли приговор. Ростовский областной суд назначил 64-летнему Алексею Темиреву наказание в виде семи с половиной лет колонии строгого режима.

По данным пресс-службы суда, заседание по делу учёного проходило в закрытом режиме. Решение сразу вступило в законную силу.

Напомним, Алексея Темирева задержали в июле 2018 года. Дело проходило под грифом «секретно», так что подробности оставались в тайне. Предварительно сообщалось, что новочеркасский учёный передал Вьетнаму информацию о разработках в сфере машиностроения, транспорта и военной техники.

Мужчина преклонного возраста был в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем. Он страдал грыжей, язвой желудка, болезнями зрения и сердца.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.