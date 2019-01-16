Пираты, взявшие в плен моряка из Таганрога и других членов экипажа, потребовали выкуп





Между судовладельцем и пиратами, похитившими экипаж контейнеровоза MSC Mandy, начались переговоры. Условия возвращения моряков обсуждаются через посредников как с одной, так и с другой стороны. Об этом 18 января рассказал председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков.



Информация о сумме выкупа и место, где держат россиян, не разглашается, так как это может повредить ходу переговоров. От имени судовладельца переговоры ведёт нанятая британская компания с большим опытом работы.



Сколько потребуется времени, чтобы стороны договорились о порядке обмена, пока не известно. Юрий Сухоруков отметил, что если представители судовладельца будут пойманы во время передачи денег, им грозит тюремный срок.

– Во многих африканских странах, в том числе и Нигерии, передача выкупа является уголовно наказуемым преступлением, поэтому правильный выбор места тоже очень важен, – добавил председатель профсоюза моряков.



По словам координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова, нигерийские пираты, в отличие от сомалийских, не захватывают суда и требуют выкуп только за членов экипажа. В таких случаях процесс идёт быстрее, поэтому переговоры могут завершиться в течение месяца.



Напомним, в ночь на 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе на борт судна ворвались вооруженные люди. Они похитили шесть российских моряков, среди которых был житель Таганрога Роман Иванов. Таганрожец трудился на судне сварщиком. Нападавшие также взяли в плен капитана, старшего помощника капитана, третьего помощника капитана, боцмана и повара.