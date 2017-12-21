На 2 года и 4 месяца осудили мужчину, ударившего ножом фанат ФК «Ростов» в Оренбурге



На 2 года и 4 месяца колонии строгого режима и 250 тысяч рублей осудили мужчину, ударившего ножом фанат ФК «Ростов» в Оренбурге. Злоумышленник обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



22-летний Артем подвергся нападению21 мая в Оренбурге. После матча ростовчанин познакомился двумя оренбуржцами и новые знакомые решили выпить. Изрядно подвыпившие приятели фаната затеяли ссору со случайными прохожими. Началась драка, а когда Артем попытался разрешить конфликт, то получил удар ножом в живот.



Парню задели толстую кишку, и потребовалась срочная операция, после которой молодой человек три дня был без сознания.