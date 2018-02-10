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20-летнего парня из Воронежа продолжают разыскивать в Ростовской области

20-летнего парня из Воронежа продолжают разыскивать в Ростовской области
20-летнего парня из Воронежа продолжают разыскивать в Ростовской области. Иван Гридяев ушел из дома 5 октября 2017 года, и вот уже более четырех месяцев родственникам известно лишь то, что парень отправился в Ростов.

По словам сестры Ивана, за все время поиски не дали никаких результатов. Сам Иван на связь не выходит, а в полиции новых сведений о нем нет. Тем не менее розыск парня продолжается.

Рост Ивана - около 175 сантиметров. Он худощав, у него серые глаза и светло-русые волосы. В день исчезновения был одет в черную ветровку, черные джинсы. С собой он взял чёрный рюкзак с белым рисунком.

Всех, кто обладает какой-либо информацией об Иване Гридяеве, просят позвонить по номерам: 8-950-762-36-96 или 112.

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