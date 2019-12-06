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На Дону разыскивают 16-летнего парня из Севастополя

На Дону разыскивают 16-летнего парня из Севастополя
Пропавший в Крыму подросток может находиться в Ростовской области. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

16-летний Иван Бебешко пропал больше двух недель назад. Парень живёт в Севастополе. 26 ноября он ушёл из дома, ничего не сказав родителям. Когда вечером школьник не появился дома, родные забили тревогу. Родственники обратились за помощью в розыске несовершеннолетнего к волонтёрам.

На данный момент стало известно, что парень мог уехать в Краснодарский край или Ростовскую область. Донские поисковики распространили ориентировку с фотографией и приметами Ивана в социальных сетях.

На вид пропавшему – 17-18 лет, рост – около 178 сантиметров. У подростка худощавое телосложение, серые глаза, русые короткие волосы.
В день пропажи на нём были серая флисовая кофта, серые спортивные брюки с белыми полосками.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Ивана Бебешко или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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