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ЖФК «Ростов» сыграл на выезде со «Звездой-2005» вничью

ЖФК «Ростов» сыграл на выезде со «Звездой-2005» вничью
В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги «Звезда-2005» идёт на четвёртой строке, на одну ступень выше «Ростова». Отрыв по очкам, однако, был достаточно велик, чтобы надеяться до конца сезона их опередить.

В дебюте игры пермячки забили с пенальти – отличилась Олеся Курочкина, 1:0. Далее ростовчанки много атаковали, создали несколько верных моментов для взятия ворот. Очень долго не везло. Только на 70-й минуте Анна Стипан подкараулила ошибку обороны «звёздных» и сравняла счёт. В оставшееся время хозяйки поля были близки к тому, чтобы всё-таки вырвать победу, но «Ростов» удержал ничью, 1:1.

В остальных встречах тура в Суперлиге «Енисей» (Красноярск) сыграл вничью с «Зенитом» (Санкт-Петербург) - 2:2, ЦСКА (Москва) разгромил «Рубин» (Казань) - 3:0, «Рязань-ВДВ» была сильнее «Краснодара» - 2:0, а «Локомотив» (Москва) превзошёл «Чертаново» (Москва) - 1:0.

Свою очередную игру подшефные Натальи Карасёвой проведут 6 ноября дома против санкт-петербургского «Зенита». В таблице чемпионата Суперлиги «жёлто-синие» идут на том же пятом месте (из 10).
Фото: ЖФК «Звезда-2005».
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