Высокий уровень УФ-излучения прогнозируют в конце первой рабочей недели июня в Ростове

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Начало июня в Ростовской области ознаменуется не только приятным теплом, но и повышенной солнечной активностью. Синоптики предупреждают жителей региона о надвигающейся жаре, сопровождаемой высоким уровнем ультрафиолетового (УФ) излучения.По прогнозам метеорологов, до конца первой недели июня температура воздуха в донском регионе поднимается до отметки +26 градусов. Непременным спутником солнечных дней станет высокий уровень УФ-излучения, оцениваемый в 6-7 баллов. Наиболее интенсивное воздействие ожидается в пятницу, 5 июля, когда УФ-индекс достигнет своего пика – 7 баллов. Этот уровень сохранится до 7 июня.Жителям донского региона рекомендуют, особенно в период с 09:00 до 17:00, проявлять максимальную осторожность на открытом воздухе. Специалисты советуют:- Находиться в тени, избегая прямых солнечных лучей.- Обязательно использовать солнцезащитные средства с высоким SPF.- Носить головные уборы и одежду, закрывающую большую часть тела.