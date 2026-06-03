Фото: соцсети

Жители Красного Сулина вновь обеспокоены состоянием реки Гнилуши. С наступлением лета река стала еще более мелкой и загрязненной, а на ее поверхности появилось коричневое пятно.Местные жители заметили грязь в районе моста на Скелеватку. Они отмечают, что река с каждым годом становится все хуже. Причины этого неясны: то ли это сбросы нечистот, то ли недостаточный контроль за состоянием водоема.Напомним, что в прошлом году по всему региону распространились фотографии позеленевшей реки Гнилуши. Она покрылась ярко-зеленой растительностью. В региональном министерстве природных ресурсов и экологии заверили, что с рекой все в порядке.