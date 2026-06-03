Экс-гандболистка клуба «Ростов-Дон» Ксения Макеева перешла в клуб из Румынии

Фото: ГК Ростов-Дон

Экс-гандболистка клуба «Ростов-Дон» Ксения Макеева продолжит свою спортивную карьеру в Румынии. Она сообщила о своем уходе из донского клуба в конце сезона-2025/26.В следующем сезоне Макеева будет выступать за румынскую команду «Корона Брашов». Макеева выступала за «Ростов-Дон» с 2015 года и за это время достигла значительных успехов. Помимо чемпионства России, в ее активе - семь побед в Кубке России, восемь раз она становилась победительницей Суперкубка России, а также обладательницей Кубка ЕГФ и серебряным призером Лиги чемпионов. Кроме того, Ксения завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио и стала чемпионкой мира.Также спортсменка является самой титулованной гандболисткой в истории чемпионата России, завоевав его 12 раз: шесть раз в составе волгоградского «Динамо» и еще шесть раз - в составе донской команды.