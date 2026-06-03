Ирина Безрукова рассказала о работе с Павлом Прилучным в новом фильме

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Ирина Безрукова снялась в фильме «Холоп-3» вместе с Павлом Прилучным. Известная актриса поделилась впечатлениями о работе с актёром.По словам Ирины, в «Холопе-3» Павел Прилучный сменил привычное амплуа. Среди поклонников существует мнение, что актёр часто играет мажоров, и его образ не меняется от фильма к фильму. Однако в новой картине Прилучный сменил образ.- То, что я увидела на съёмочной площадке фильма «Холоп-3», мне понравилось. Образ мажора заиграл новыми красками. Я даже его не сразу узнала на съёмках — он был с невероятным загаром, кудрями и в солнечных очках, — рассказала актриса.Ирина отметила, что у них с Павлом были общие сцены. Новый комедийный образ артиста, по её словам, был очень органичен и вызывал смех у всей съёмочной группы.- Павел здорово работал! У нас были общие сцены, и я не смогла совладать с собой — мне было очень смешно, хотя у меня серьёзная роль, — поделилась впечатлениями Ирина.