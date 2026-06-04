В Ростове школьник пошел гулять с собакой и пропал
В Ростове-на-Дону со 2 июня ищут 10-летнего Тимура Попова. В тот день в обед мальчик вышел из дома на прогулку с щенком и до настоящего времени не вернулся.
В последний раз его заметили в тот же день на улице Андреева, 8. После этого он направился в сторону переулка Амет-Хана Султана.
У мальчика худощавое телосложение, его рост равен 140 сантиметрам. Волосы темно-рыжие, а глаза карие. В день пропажи Тимур был одет в светло-серую ветровку с капюшоном, светло-голубые штаны и черную обувь.
Любую информацию о местонахождении мальчика сообщите по номеру 102.