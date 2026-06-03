Аккаунты ростовчан в MAX блокируют за «однотипные» ответы другим пользователям

Фото: Donday

Нетипичные причины блокировки аккаунтов в популярном мессенджере MAX вызывают серьезное недовольство среди пользователей. Жители Ростова-на-Дону столкнулись с аннулированием доступа к сервису за, казалось бы, безобидные ответы на поздравления. Об этом сообщает портал DonDay.Александра Р. лишилась доступа к своему аккаунту в MAX навсегда. Причиной, по словам техподдержки, стало массовое использование одинаковых сообщений. В свой день рождения девушка отвечала на многочисленные поздравления стандартной фразой: «Спасибо за поздравление». Этот, казалось бы, вежливый, но однотипный ответ был расценен как рассылка спама, что является нарушением правил платформы.- То есть отвечать вежливо — это теперь нарушение? — недоумевает Александра, считая блокировку необоснованной.Не менее курьезная история произошла с другим ростовчанином, Антоном (имя изменено). Из чистого любопытства он попросил друзей пожаловаться на его профиль, чтобы посмотреть, как выглядит заблокированный аккаунт.Вскоре Антон получил сообщение от администрации MAX о временном ограничении действий. Теперь он не может отправлять сообщения тем, кто не сохранил его номер в контактах. Ограничения были сняты лишь через 10 дней, но Антон предупреждает: повторные жалобы могут привести к более продолжительной блокировке.Эти случаи не единичны и вызывают обеспокоенность среди пользователей MAX. Многие считают, что политика модерации мессенджера недостаточно прозрачна и требует пересмотра. Ростовчане предостерегают других пользователей, призывая быть осторожными, чтобы избежать подобных неприятностей и сохранить доступ к своим аккаунтам.