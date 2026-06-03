Замминистра транспорта попросил удалить СМИ из зала суда по делу Федотовой

- Вполне возможно, что в ходе допроса могут возникнуть вопросы, касающиеся документации служебного пользования. В связи с этим ходатайствую исключить представителей СМИ из зала суда, - заявил Вячеслав Бессонов.

- В случае, если вам действительно будут задавать вопросы, которые будут касаться секретных сведений, сообщите об этом суду. В этом случае суд попросит журналистов выйти, - сказал судья.

Фото: Дондей

Замминистра транспорта Ростовской области Вячеслав Бессонов заявил ходатайство об удалении журналистов из зала суда. Он объяснил это возможным разглашением служебной информации.В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжают рассматривать дело бывшего министра финансов Лилии Федотовой. На заседание 3 июня в качестве свидетеля пригласили замминистра транспорта Ростовской области Вячеслава Бессонова.Перед началом допроса Вячеслав Владимирович обратился к суду с ходатайством. Он попросил удалить представителей СМИ из зала заседания.Гособвинитель поддержал просьбу свидетеля. Однако защита обвиняемой и сама Лилия Федотова выступили против удаления журналистов. Адвокаты заявили, что необходимости выводить прессу из зала нет. По их словам, секретные сведения на заседании разглашать не планировалось. В итоге судья разрешил журналистам остаться.Напомним, Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, во время работы министром она привлекла кредиты по завышенной ставке. Из-за этого региональному бюджету мог быть причинен ущерб примерно на два миллиарда рублей.Ранее представителей СМИ уже дважды удаляли из зала суда. Это происходило из-за секретной информации, которую могли озвучить во время допроса свидетелей. Поэтому журналистам уже приходилось ждать окончания части процесса за дверью.