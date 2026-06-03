Замминистра транспорта попросил удалить СМИ из зала суда по делу Федотовой
Замминистра транспорта Ростовской области Вячеслав Бессонов заявил ходатайство об удалении журналистов из зала суда. Он объяснил это возможным разглашением служебной информации.
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону продолжают рассматривать дело бывшего министра финансов Лилии Федотовой. На заседание 3 июня в качестве свидетеля пригласили замминистра транспорта Ростовской области Вячеслава Бессонова.
Перед началом допроса Вячеслав Владимирович обратился к суду с ходатайством. Он попросил удалить представителей СМИ из зала заседания.
Гособвинитель поддержал просьбу свидетеля. Однако защита обвиняемой и сама Лилия Федотова выступили против удаления журналистов. Адвокаты заявили, что необходимости выводить прессу из зала нет. По их словам, секретные сведения на заседании разглашать не планировалось. В итоге судья разрешил журналистам остаться.
Напомним, Лилию Федотову задержали в феврале 2025 года. По версии следствия, во время работы министром она привлекла кредиты по завышенной ставке. Из-за этого региональному бюджету мог быть причинен ущерб примерно на два миллиарда рублей.
Ранее представителей СМИ уже дважды удаляли из зала суда. Это происходило из-за секретной информации, которую могли озвучить во время допроса свидетелей. Поэтому журналистам уже приходилось ждать окончания части процесса за дверью.