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В Ростове-на-Дону вновь не нашли арендатора для имущества «Ростов Арены»

В Ростове-на-Дону вновь не нашли арендатора для имущества «Ростов Арены»

Попытки властей Ростовской области найти арендатора для части имущества стадиона «Ростов Арена» вновь оказались безуспешными. Как сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений, право аренды на сантехнический блок, включающий туалеты, душевые кабины и раковины, не было продано на очередных торгах.

Напомним, что в мае текущего года было выставлено на торги движимое имущество стадиона, находящееся в государственной собственности. Речь шла о сантехническом блоке, который предлагался в аренду сроком на три года по цене около 100 тысяч рублей в год.

Однако, конкурс не состоялся: на участие в нем была подана лишь одна заявка, что по регламенту признало аукцион несостоявшимся.

Подобная ситуация сложилась и с центром билетирования стадиона. На аукцион по аренде этого объекта также поступила только одна заявка, но претендент не был допущен к участию. Таким образом, как и в случае с сантехническим блоком, торги по центру билетирования также признаны несостоявшимися. Власти региона продолжают искать потенциальных арендаторов для объектов "Ростов Арены".
Фото: ГИС Торги
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