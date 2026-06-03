В Ростове-на-Дону вновь не нашли арендатора для имущества «Ростов Арены»

Фото: ГИС Торги

Попытки властей Ростовской области найти арендатора для части имущества стадиона «Ростов Арена» вновь оказались безуспешными. Как сообщили в региональном Министерстве имущественных отношений, право аренды на сантехнический блок, включающий туалеты, душевые кабины и раковины, не было продано на очередных торгах.Напомним, что в мае текущего года было выставлено на торги движимое имущество стадиона, находящееся в государственной собственности. Речь шла о сантехническом блоке, который предлагался в аренду сроком на три года по цене около 100 тысяч рублей в год.Однако, конкурс не состоялся: на участие в нем была подана лишь одна заявка, что по регламенту признало аукцион несостоявшимся.Подобная ситуация сложилась и с центром билетирования стадиона. На аукцион по аренде этого объекта также поступила только одна заявка, но претендент не был допущен к участию. Таким образом, как и в случае с сантехническим блоком, торги по центру билетирования также признаны несостоявшимися. Власти региона продолжают искать потенциальных арендаторов для объектов "Ростов Арены".