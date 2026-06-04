Более шести тысяч питомцев потерялись на Дону за год

- Кошка территориальна и ориентируется по запахам, а не по людям. Стоит ей оказаться за пределами знакомой территории, и она входит в состояние острого стресса, при котором даже знакомые ориентиры перестают работать. Испуганное животное не бежит домой, а прячется в подвалы, под машины, в гаражи, и может неделями не отзываться даже на голос хозяина. Собаки возвращаются чаще именно потому, что устроены иначе. Собака - социальное животное, ориентированное на человека. Потерявшийся пёс, как правило, ищет контакта: подходит к прохожим, реагирует на зов, идет за тем, кто проявил доброжелательность. К этому добавляется визуальная узнаваемость - ошейник, адресник, трекер, породные признаки. Беспородная кошка без чипа теряется в массе уличных животных, и шансы на ее узнавание прохожими резко падают, — объясняет зоопсихолог, кинолог Алексей Громов.

Фото: Дондей

В Ростовской области выросло число пропавших питомцев. Донской регион оказался на третьем месте по росту таких случаев. В 2025 году на Дону потерялись более шести тысяч домашних животных. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 15%. Второе место занял Краснодарский край с ростом на 16%. Лидером по отрицательной динамике стал Ставропольский край, где показатель вырос на 18%.Всего за год в России пропали около 180 тысяч домашних животных. По данным Всероссийской системы поиска животных, чаще всего питомцы терялись в июле. На этот месяц пришлось более 20 тысяч случаев. При этом кошки пропадают чаще собак. В стране зафиксировали около 107 тысяч случаев пропажи кошек и котов. Это 60% от общего числа. Число потерявшихся собак составило около 73 тысяч. Это 40%. В Ростовской области ситуация оказалась обратной. В регионе пропали 3 119 собак и 2 949 кошек.Кошки чаще всего теряются летом. Среди причин - открытые окна и балконы, дачный сезон и поездки на природу. Для собак самым опасным периодом считается начало января. В это время животные часто убегают из-за праздничных фейерверков. Кроме того, перед новогодними выходными хозяева чаще выезжают за город и могут ослаблять контроль за питомцами.Владельцам домашних животных советуют серьезно относиться к риску пропажи питомцев и заранее принимать меры профилактики.