ЖФК «Ростов» уступил московскому ЦСКА

Донские футболистки в родных стенах проиграли - 0:1. Соперником был чемпион России двух последних лет – столичный ЦСКА.В первом тайме «красно-синие» смотрелись намного опаснее ростовчанок. В нескольких моментах хозяйкам повезло. В первом тайме счёт так и не был открыт. Но в начале второго ЦСКА всё-таки забил. Мяч отправила в ворота Надежда Смирнова – 0:1. В дальнейшем у «красно-синих» были моменты ещё. «Ростов» же кое-что создал в атаке, но на гол явно не наиграл. Итог – поражение «жёлто-синих» – 0:1.В остальных играх тура «Звезда-2005» (Пермь) обыграла дома «Енисей» (Красноярск) – 2:1, «Рязань-ВДВ» разгромила в гостях «Зенит» (Санкт-Петербург) – 3:0, «Рубин» (Казань) переиграл на своём поле «Чертаново» (Москва) – 1:0, а «Локомотив» (Москва) был сильнее «Краснодара» – 3:0. «Железнодорожницы» впервые в своей истории стали чемпионками России.30 октября подшефные Натальи Карасёвой сразятся в Перми со «Звездой-2005». В таблице чемпионата России среди команд Суперлиги «Ростов» идёт на 5-м месте из 10.