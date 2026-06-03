В Ростовских ВУЗах назвали самые дорогие для обучения специальности

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Началась пора сдачи ГИА в донском регионе. Многие сдают экзамены и переходят на новый этап – поступление в ВУЗы. При этом есть те, кто до сих пор не определился с выбором профессии.Аитуриенты будут пытаться поступить на бюджет, но есть и те, кто решит платить за обучение. Портал Donday поинтересовался, сколько сейчас стоит обучение в вузах Ростова и какие специальности самые дорогие.Стоит отметить, что стоимость обучения на коммерции за год существенно выросла. В ЮФУ самыми дорогими дисциплинами стали «Графика», «Живопись», «Монументально-декоративное искусство», «Искусство костюма и текстиля», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», а также «Дизайн». Стоимость обучения по этим направлениям – 324 тысячи рублей в год. При этом студенты должны набрать 280 баллов минимально, включая результаты ЕГЭ и творческих испытаний.В РостГМУ стоимость обучения выглядят таким образом: самая дорогая специальность «Стоматология» - 290 тысяч рублей в год, далее идут «Педиатрия», «Лечебное дело» - 250 тысяч рублей в год.В ДГТУ ценовая политика немного ниже. Самые дорогие специальности: «Мюзикл, шоу-программы», «Инструменты эстрадного оркестра», различные виды направления «Дизайн» - 269 900 рублей в год. Минимальные проходные баллы по этим дисциплинам - от 180 до 212.В РГЭУ РИНХ самыми дорогими стали научные специальности. В число входят математика, инженерия, информационная безопасность. Стоимость обучения для студентов – 164 тысячи рублей в год.По направлениям «Механика и робототехника», «Экономика и бухучет», «Юриспруденция», «Туризм и гостеприимство», «Дизайн» и «Веб-разработка» обучение обойдется от 90 до 100 тысяч рублей в год.