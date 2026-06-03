Гостиницу «Московская» в Ростове должны восстановить к 2030 году

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Гостиница «Московская» в Ростове должна быть восстановлена к 2030 году. Об этом сообщает Министерство культуры РФ.По данным федерального ведомства, проектный документ восстановления должен быть готов не позднее 18 августа 2026 года. Однако есть вероятность, что этого может не произойти.Владелец объекта культурного наследия выставил ее на продажу за 300 млн рублей. Отметим, что аварийное здание не эксплуатировалось уже больше 20 лет. За это время объект начал медленно, но верно разрушаться. В результате возможному покупателю нужно будет провести восстановительные, реставрационные и другие работы, которые могут обойтись в два раза больше, чем само здание. Кроме того, гостиница является памятником архитектуры. Поэтому все работы нужно будет согласовывать с комитетом ОКН.Претендентов на покупку пока нет. Однако сам владелец не отказывается от восстановления объекта. Собственник имеет кредитное восстановление памятника архитектуры.Судьба памятника архитектуры пока остается под вопросом.