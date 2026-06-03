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В Ростове-на-Дону волонтеры помогают коту, пострадавшему от рук живодеров

В Ростове-на-Дону волонтеры помогают коту, пострадавшему от рук живодеров
Волонтеры Ростова ищут новый дом для кота с серьезными ожогами головы. О трогательной истории спасения кота Тихона рассказали в приюте «ЗООпомощь».

Сообщение о несчастном животном поступило в приют в конце мая. Кота обнаружили на одной из улиц города. У несчастного питомца были ужасные ожоги на всей голове.

- Бедного Тихона облили жидкостью, – цитируют слова сотрудников приюта в соцсетях. – Она подожгла ему кожу.

Люди, нашедшие кота, сначала пытались помочь ему самостоятельно, однако их действия только усугубили тяжелое состояние животного. Осознав это, они обратились за помощью к волонтерам, которые оперативно доставили Тихона в ветеринарную клинику.

Сегодня, 3 июня, ветеринары разрешили забрать пострадавшее животное из клиники в приют.

- Анализы у него неплохие. Пока только приходит в себя. Понимает, что он в безопасности, – сообщили представители «ЗООпомощи».

Сейчас волонтеры активно ищут новый дом для Тихона и любящую семью. Отмечается, что коту по-прежнему необходима реабилитация. Все, кто готов позаботиться о попавшем в беду питомце, могут связаться с волонтерами через чат-бот в телеграм-канале: https://t.me/Donday2018_bot.
Фото: приют «ЗООпомощь»
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