В Ростове-на-Дону волонтеры помогают коту, пострадавшему от рук живодеров

Фото: приют «ЗООпомощь»

Волонтеры Ростова ищут новый дом для кота с серьезными ожогами головы. О трогательной истории спасения кота Тихона рассказали в приюте «ЗООпомощь».Сообщение о несчастном животном поступило в приют в конце мая. Кота обнаружили на одной из улиц города. У несчастного питомца были ужасные ожоги на всей голове.- Бедного Тихона облили жидкостью, – цитируют слова сотрудников приюта в соцсетях. – Она подожгла ему кожу.Люди, нашедшие кота, сначала пытались помочь ему самостоятельно, однако их действия только усугубили тяжелое состояние животного. Осознав это, они обратились за помощью к волонтерам, которые оперативно доставили Тихона в ветеринарную клинику.Сегодня, 3 июня, ветеринары разрешили забрать пострадавшее животное из клиники в приют.- Анализы у него неплохие. Пока только приходит в себя. Понимает, что он в безопасности, – сообщили представители «ЗООпомощи».Сейчас волонтеры активно ищут новый дом для Тихона и любящую семью. Отмечается, что коту по-прежнему необходима реабилитация. Все, кто готов позаботиться о попавшем в беду питомце, могут связаться с волонтерами через чат-бот в телеграм-канале: https://t.me/Donday2018_bot.