«Зенит» может перехватить у «Ростова» покупку вратаря Васютина



Питерский «Зенит» может забрать себе голкипера Александра Васютина, на которого строил планы «Ростов». О возможном переходе спортсмена стало известно 8 июля. Есть вероятность, что вратарь в ближайшее время подпишет контракт с «сине-бело-голубыми», сообщает «Чемпионат».



Васютин начал заниматься футболом в клубе «Смена» Санкт-Петербурга. В мае 2013 года он впервые выступил за молодёжный состав «Зенита». Летом 2016-го его взял на полгода в аренду «Лехти». Через год Александра признали лучшим игроком Финляндии.



Летом 2018-го на правах свободного агента он перешёл в норвежский «Сарпсборг 08».