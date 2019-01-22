Болгарский полузащитник «Спартака» перешёл в ФК «Ростов»



фото: пресс-служба ФК «Ростов»



Болгарский полузащитник стал новым игроком ФК «Ростов». Ивелин Попов 24 января подписал с «жёлто-синими» контракт на 2,5 года.



Попов родился в городе София. Там же начал свою карьеру футболиста в клубе «Септември». Затем руководство болгарского «Левски» позвало его к себе. В 2005 году спортсмен перешёл в нидерландский «Фейеноорд». Увы, там он не смог пробить дорогу в первую команду, поэтому вернулся в Болгарию.



На родине Ивелин заключил пятилетний контракт с «Литексом». В весеннем сезоне 2006 года он стал одним из лучших молодых игроков.

Однако вскоре его отправили в дубль из-за взбалмошного характера и постоянных нарушений.



Но скверный характер не означает скверную игру. Вскоре Попов получил капитанскую повязку и в сезоне 2009-2010 стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футболистов Болгарии.



С 2010-го по 2012 г. выступал за турецкий «Газиантепспор». Далее перешёл в состав краснодарского клуба «Кубань». В сезоне 2012-2013 получил звание лучшего бомбардира.



Летом 2015 года Ивелин стал играть за московский «Спартак». В феврале на год перешёл в «Рубин», а затем вернулся к «красно-белым». 24 января 2019 года он подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».