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Болгарский полузащитник «Спартака» перешёл в ФК «Ростов»

Болгарский полузащитник «Спартака» перешёл в ФК «Ростов»
фото: пресс-служба ФК «Ростов»

Болгарский полузащитник стал новым игроком ФК «Ростов». Ивелин Попов 24 января подписал с «жёлто-синими» контракт на 2,5 года.

Попов родился в городе София. Там же начал свою карьеру футболиста в клубе «Септември». Затем руководство болгарского «Левски» позвало его к себе. В 2005 году спортсмен перешёл в нидерландский «Фейеноорд». Увы, там он не смог пробить дорогу в первую команду, поэтому вернулся в Болгарию. 

На родине Ивелин заключил пятилетний контракт с «Литексом». В весеннем сезоне 2006 года он стал одним из лучших молодых игроков.
Однако вскоре его отправили в дубль из-за взбалмошного характера и постоянных нарушений. 

Но скверный характер не означает скверную игру. Вскоре Попов получил капитанскую повязку и в сезоне 2009-2010 стал лучшим игроком года по версии Ассоциации футболистов Болгарии. 

С 2010-го по 2012 г. выступал за турецкий «Газиантепспор». Далее перешёл в состав краснодарского клуба «Кубань». В сезоне 2012-2013 получил звание лучшего бомбардира. 

Летом 2015 года Ивелин стал играть за московский «Спартак». В феврале на год перешёл в «Рубин», а затем вернулся к «красно-белым». 24 января 2019 года он подписал контракт с футбольным клубом «Ростов».

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