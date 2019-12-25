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Защитник «Ростова» Мацей Вилюш может стать игроком «Урала»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш может стать игроком «Урала»
Защитник ФК «Ростов» Мацей Вилюш может стать игроком «Урала». Об этом сообщает издание «Бомбардир».

Из-за травмы в начале этого года Мацей Вилюшу вынужден был перенести операцию и длительную реабилитацию. В связи с этим он выбыл почти на полгода. Однако несмотря на это, по данным портала, выкупить защитника планирует «Урал». Вилюш может перейти в этот клуб уже зимой.

Мацей Вилюш начал карьеру в молодежном клубе «Шленск» в 2008 году. На протяжении девяти лет защитник выступал за различные клубы Польши и Нидерландов. В 2017 году Вилюш стал игроком «Ростова».

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