Защитник «Ростова» Мацей Вилюш может стать игроком «Урала»



Защитник ФК «Ростов» Мацей Вилюш может стать игроком «Урала». Об этом сообщает издание «Бомбардир».



Из-за травмы в начале этого года Мацей Вилюшу вынужден был перенести операцию и длительную реабилитацию. В связи с этим он выбыл почти на полгода. Однако несмотря на это, по данным портала, выкупить защитника планирует «Урал». Вилюш может перейти в этот клуб уже зимой.



Мацей Вилюш начал карьеру в молодежном клубе «Шленск» в 2008 году. На протяжении девяти лет защитник выступал за различные клубы Польши и Нидерландов. В 2017 году Вилюш стал игроком «Ростова».

