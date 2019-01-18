Защитник ФК «Ростов» получил травму ноги во время матча



Защитник ФК «Ростов» Мацей Вилюш получил травму. Инцидент произошёл во время матча со «Спартаком» 21 января. Такую информацию сообщила пресс-служба клуба.



У спортсмена диагностировали разрыв крестообразных связок. Он прошёл медицинское обследование, и скоро его ждёт операция. На восстановление понадобится от четырёх месяцев до полугода.



Футболисты и болельщики желают Мацею скорейшего выздоровления.



Он родился в Польше, в городе Вроцлав. В родной стране был в молодёжном составе клуба «Шлёнск». Затем в 2005 году перешёл в голландский «Херенвен». В 2017-м Вилюш подписал контракт с «Ростовом».