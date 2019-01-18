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Защитник ФК «Ростов» получил травму ноги во время матча

Защитник ФК «Ростов» получил травму ноги во время матча
Защитник ФК «Ростов» Мацей Вилюш получил травму. Инцидент произошёл во время матча со «Спартаком» 21 января. Такую информацию сообщила пресс-служба клуба.

У спортсмена диагностировали разрыв крестообразных связок. Он прошёл медицинское обследование, и скоро его ждёт операция. На восстановление понадобится от четырёх месяцев до полугода.

Футболисты и болельщики желают Мацею скорейшего выздоровления.

Он родился в Польше, в городе Вроцлав. В родной стране был в молодёжном составе клуба «Шлёнск». Затем в 2005 году перешёл в голландский «Херенвен». В 2017-м Вилюш подписал контракт с «Ростовом».

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