Защитник «Ростова» Вилюш прошёл медосмотр в ФК «Урал»



Один из игроков «Ростова» близок к переходу в ФК «Урал». Мацей Вилюш уже прошёл медосмотр и скоро подпишет контракт с клубом. Об этом сообщают польские СМИ (Вилюш - поляк).



Спортсмену - 31 год. Он выступает за «жёлто-синих» с июля 2017 года. В начале 2019-го получил разрыв связок на ноге, поэтому полгода не выходил на поле. В Кубке России он провёл только два матча. Также в текущем сезоне он четыре раза сыграл за сборную Польши.



Мацей Вилюш начал футбольную карьеру в 2008 году в молодёжном клубе «Шленск». Он девять лет играл за команды Польши и Нидерландов, пока не перешёл в «Ростов».