Защитник ХК «Ростов» Евгений Петриков стал лучшим игроком дня

Фото: ХК «Ростов».

Защитник хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком дня. За Евгения Петрикова проголосовали 45% болельщиков.Защитник донской команды оформил дубль в матче против магнитогорского «Металлурга». Две шайбы, забитые в ворота соперников, определили победителя. Ростовчане одолели один из сильнейших клубов второй по значимости хоккейной лиги, который шел без поражений 12 матчей подряд.На втором месте по числу голосов - вратарь воронежского «Бурана» Захар Виноградов (22%). Спортсмен свел матч к ничьей, не пропустив ни одну из 20 шайб. Еще двое игроков «Ростова» набрали всего по 3% голосов. Это защитник Александр Калинин и нападающий Алексей Прохоров.