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Защитник ХК «Ростов» Евгений Петриков стал лучшим игроком дня

Защитник ХК «Ростов» Евгений Петриков стал лучшим игроком дня
Защитник хоккейного клуба «Ростов» стал лучшим игроком дня. За Евгения Петрикова проголосовали 45% болельщиков.

Защитник донской команды оформил дубль в матче против магнитогорского «Металлурга». Две шайбы, забитые в ворота соперников, определили победителя. Ростовчане одолели один из сильнейших клубов второй по значимости хоккейной лиги, который шел без поражений 12 матчей подряд.

На втором месте по числу голосов - вратарь воронежского «Бурана» Захар Виноградов (22%). Спортсмен свел матч к ничьей, не пропустив ни одну из 20 шайб. Еще двое игроков «Ростова» набрали всего по 3% голосов. Это защитник Александр Калинин и нападающий Алексей Прохоров.
Фото: ХК «Ростов».
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Теги: ХК Ростов Хоккей

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