Защитник ХК «Ростов» Павел Щербаков - лучший игрок выездной серии

Фото: ХК «Ростов».

Нападающий ХК «Ростов» признан лучшим игроком выездной серии с 8 по 14 января. За Павла Щербакова проголосовали 34% болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе «кондоров».25-летний спортсмен отличился в первом матче в 2022 в году против молодежного состава «Ак Барса». В конце первого тайма Щербаков забил второй гол, избавившись от ничьей в счете - 2:1. Кроме того, на выездных матчах он сделал две голевых передачи.На втором месте по числу голосов болельщиков - защитник Аркадий Аксенов (28,7%), а на третьем - Елисей Минаев (6,7%).В состав «кондоров» хоккеист вошел в межсезонье-2018/19. Павел Щербаков - автор победной шайбы в ворота «Мордовии» в решающем матче финала, чемпион Первенства ВХЛ-2019 и кмс России.