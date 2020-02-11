ФК «Ростов» интересуется защитником «Химок»



На просмотр в футбольный клуб «Ростов» отправится 23-летний защитник «Химок». Для усиления обороны «жёлто-синие» могут подписать Александра Филина.



Молодой человек раньше играл за донецкий «Шахтёр», «Уфу» и новгородский «Олимпиец». На просмотр в «Ростов» он приедет во время Кубка Футбольной национальной лиги на Кипре.



Спортсмен является воспитанником симферопольского футбола. В детстве занимался в спортивной школе «Спартак». За «Химки» выступает с июня 2018 года.



Ранее сообщалось, что южане подписали голкипера «Зенита» Максима Рудакова.