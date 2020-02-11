Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ФК «Ростов» интересуется защитником «Химок»

ФК «Ростов» интересуется защитником «Химок»
На просмотр в футбольный клуб «Ростов» отправится 23-летний защитник «Химок». Для усиления обороны «жёлто-синие» могут подписать Александра Филина.

Молодой человек раньше играл за донецкий «Шахтёр», «Уфу» и новгородский «Олимпиец». На просмотр в «Ростов» он приедет во время Кубка Футбольной национальной лиги на Кипре.

Спортсмен является воспитанником симферопольского футбола. В детстве занимался в спортивной школе «Спартак». За «Химки» выступает с июня 2018 года.

Ранее сообщалось, что южане подписали голкипера «Зенита» Максима Рудакова.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.