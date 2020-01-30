Полузащитник «Ростова» Норманн получил травму в матче с «Партизаном»



Ещё один игрок футбольного клуба «Ростов» получил травму. Полузащитник Матиас Норманн пострадал в матче с «Партизаном», который прошёл 4 февраля.



Норвежский спортсмен на 16-й минуте получил удар по голеностопу. Он не смог продолжить игру, и врачи увели его с поля. Вместо Норманна вышел Эльдор Шомуродов. Молодого человека отправили на обследование. Выяснилось, что у него повреждена связки лодыжки. Врач сообщил, что травма не серьёзная, и вскоре Матиас сможет снова участвовать в матчах.



Прошлый матч закончился для «Ростова» тоже потерей игрока. В начале второго тайма игры со «Спартаком» пострадал вратарь Егор Бабурин. Его травма также оказалась не тяжёлой.



Напомним, недавно Матиаса Норманна назвали автором лучшего гола «Ростова» в 2019 году.