Валерий Карпин продолжает общаться с игроками ФК «Ростов» через общий чат

Фото: ФК Ростов

Валерий Карпин, ранее занимавший пост главного тренера «Ростова», продолжает поддерживать связь с игроками команды. Об этом сообщил Хорен Байрамян.По словам футболиста, донские спортсмены продолжают активно общаться с бывшим наставником, используя для этого переписку.- У нас есть чат с игроками, где Валерий Георгиевич остался и пишет. В любой момент я могу ему написать, он ответит, – заявил Байрамян в интервью «РБ Спорт».В начале февраля 2025 года Валерий Карпин объявил о своём уходе, который должен состояться в начале второй части Российской Премьер-Лиги. В качестве причины своего решения Карпин назвал желание сосредоточиться на работе со сборной России.Игроки команды предполагали, что их главный тренер покинет свой пост в ближайшее время. Однако после ухода Карпина в команде не произошло никаких изменений. В настоящее время тренерский штаб возглавляет Джонатан Альба, который занимает должность аналитика.