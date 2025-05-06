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Валерий Карпин продолжает общаться с игроками ФК «Ростов» через общий чат

Валерий Карпин продолжает общаться с игроками ФК «Ростов» через общий чат
Валерий Карпин, ранее занимавший пост главного тренера «Ростова», продолжает поддерживать связь с игроками команды. Об этом сообщил Хорен Байрамян.

По словам футболиста, донские спортсмены продолжают активно общаться с бывшим наставником, используя для этого переписку.

- У нас есть чат с игроками, где Валерий Георгиевич остался и пишет. В любой момент я могу ему написать, он ответит, – заявил Байрамян в интервью «РБ Спорт».

В начале февраля 2025 года Валерий Карпин объявил о своём уходе, который должен состояться в начале второй части Российской Премьер-Лиги. В качестве причины своего решения Карпин назвал желание сосредоточиться на работе со сборной России.

Игроки команды предполагали, что их главный тренер покинет свой пост в ближайшее время. Однако после ухода Карпина в команде не произошло никаких изменений. В настоящее время тренерский штаб возглавляет Джонатан Альба, который занимает должность аналитика.
Фото: ФК Ростов
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