Валерий Карпин признался, что «Ростов» не сможет войти в топ-10 таблицы РПЛ

Фото: ФК Ростов.

Главный тренер «Ростова» рассказал о потенциале футбольной команды. По словам Валерия Карпина, нынешний состав не сможет занять верхние строчки в таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).— Сейчас по уровню состава «Ростов» не входит в десятку лучших в российском чемпионате, — цитирует Карпина Sport24.О топ-5 «желто-синие» могут и не мечтать. Наставник считает, что это пока нереальная задача. Единственное, на что можно рассчитывать, — не вылететь из элитного дивизиона.Пока «Ростов» занимает четвертое место из 16. В тройке лидеров — «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Аутсайдерами по итогам трех игр стали «Пари Нижний Новгород» и «Крылья Советов». Команды расположились на последних строчках, 15-й и 16-й соответственно.