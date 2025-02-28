Дарья Карпина продолжит болеть за «Ростов», несмотря на уход супруга из клуба
Дарья Карпина рассказала, что продолжит болеть за ФК «Ростов», несмотря на уход из клуба супруга. Об этом она сообщила в своих соцсетях 28 февраля.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин объявил о своем уходе 25 февраля. Он поделился, что хочет направить все силы в сборную России. После ухода должность занял испанец Джонатан Альба.
- Безусловно, продолжу болеть за ФК «Ростов». Продолжала болеть и в прошлый уход, хотя лично не была знакома с тренером, - пишет Карпина.
Напомним, в 2017 году Валерий Карпин уже оставлял тренерство ФК «Ростов». Однако после событий в 2022 году он вернулся. После очередного ухода тренер заявил, что ему сложно покидать донскую столицу и команду. Также в Ростове родилась одна из его дочерей.