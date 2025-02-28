Дарья Карпина продолжит болеть за «Ростов», несмотря на уход супруга из клуба

Фото: Соцсети.

Дарья Карпина рассказала, что продолжит болеть за ФК «Ростов», несмотря на уход из клуба супруга. Об этом она сообщила в своих соцсетях 28 февраля.Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин объявил о своем уходе 25 февраля. Он поделился, что хочет направить все силы в сборную России. После ухода должность занял испанец Джонатан Альба.- Безусловно, продолжу болеть за ФК «Ростов». Продолжала болеть и в прошлый уход, хотя лично не была знакома с тренером, - пишет Карпина.Напомним, в 2017 году Валерий Карпин уже оставлял тренерство ФК «Ростов». Однако после событий в 2022 году он вернулся. После очередного ухода тренер заявил, что ему сложно покидать донскую столицу и команду. Также в Ростове родилась одна из его дочерей.