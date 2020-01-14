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В «Ростов» вернулся экс-полузащитник Калачёв

В «Ростов» вернулся экс-полузащитник Калачёв
В «Ростов» вернулся бывший полузащитник команды. Теперь Тимофей Калачёв пришёл в клуб на должность старшего тренера. Об этом рассказали в пресс-службе академии «жёлто-синих».

Калачёв будет работать с детско-юношеской командой и курировать спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет. Также он станет одним из тренеров игроков 2004 года рождения.

Тимофей родился в Беларуси, клубную карьеру начал в 2000 году в команде «Днепр-Трансмаш». В состав «Ростова» он пришёл в 2006-м, провёл за клуб более 200 матчей. Получил Кубок России и серебряную медаль Российской Премьер-Лиги. В мае 2019-го, в возрасте 38 лет, Калачёв завершил карьеру футболиста.

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