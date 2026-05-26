В Ростове из Парамоновских складов хотят могут сделать музей-парк

- Мировое соглашение между собственником и комитетом по охране ОКН заканчивается в августе. Но у собственника проекта так и нет. Следовательно появляется возможность для рассмотрения вопроса по изъятию, - отметила Елена Хатламаджиян.

- Все это, пока, очень шатко и на стадии рассмотрения. Но, на мой взгляд, это очень весомый сдвиг, так как ранее на эту тему даже говорить никто не хотел из администрации, - сказала активистка.

Власти Ростова поддержали идею превратить Парамоновские склады в историко-культурный музей-парк. Об этом 26 мая сообщила общественница Елена Хатламаджиян в своих соцсетях.В конце апреля ростовские градозащитники направили заявление на имя губернатора с просьбой о личном приеме. Поводом стали Парамоновские склады. Активисты хотели попросить властей вернуть исторический объект государству. По их словам, нынешний собственник не принимает достаточных мер для сохранения и реставрации складов. Также общественники хотели включить своего представителя в рабочую группу по объекту, чтобы донести до властей свое видение будущего складов как историко-культурного музея-парка.Примерно через месяц градозащитников пригласили на прием в здание правительства. Встреча прошла с заместителем губернатора Андреем Фатеевым. Чиновника заинтересовала идея активистов по благоустройству Парамоновских складов. Более того, ее реализация оказалась возможной.Перед этим планируют провести встречу с владельцем объекта. Ему предложат реализовать проект парка-музея. Также власти рассмотрят еще один вариант - создание музея через федеральное Министерство культуры.Процесс может растянуться на годы. Однако жители не теряют надежды и верят, что Парамоновским складам все же дадут вторую жизнь.