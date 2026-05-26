Пропавшую 17-летнюю девушку в Ростовской области нашли живой, о чём информирует DonDay со ссылкой на представителей правоохранительных органов.Согласно опубликованным данным, Татьяна К. покинула хутор Старая Станица и направилась в Каменск. Её родители обратились в полицию после того, как она перестала выходить на связь. Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили девушку в безопасности.После этого она была возвращена в семью. О том, где девочка-подросток была всю ночь, информация не сообщается.