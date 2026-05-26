Семья из Ростовской области осталась без дома после пожара. ЧП произошло в ночь на 15 мая в хуторе Красноармейском Кагальницкого района.

Вечер у семьи Маджара проходил как обычно. Домочадцы управились со скотом, поужинали и начали готовиться ко сну. Две дочери ушли в спальню, а отец еще находился в гостиной. Неожиданно мужчина почувствовал запах гари. Он пошел в душевую, а когда открыл дверь, помещение уже полыхало. В тот же момент во всем доме пропал свет. Глава семьи бросился за девочками. Огонь очень быстро распространялся по комнатам. Когда хозяева выбегали на улицу, пламя уже добралось до кухни и холла. Дом пришлось покидать в спешке, буквально в одних пижамах. В результате семья лишилась жилья, вещей и документов. К счастью, никто не пострадал.

- После случившегося их семья не сдается. Дом собираются восстанавливать. Все-таки они занимаются личным подсобным хозяйством. У них остались животные, спецтехника, - рассказал редакции DonDay социальный педагог МБОУ Хомутовской СОШ № 12 Андрей Ж. - От дома ничего не осталось. Он весь рухнул. Сейчас семья оборудовала свое гаражное помещение и проживает там.


О беде вскоре узнал весь Кагальницкий район. Люди помогли погорельцам одеждой и продуктами. Сейчас семья собирает деньги на восстановление дома. Оказать помощь семье Маджара можно по телефону: 8-988-944-92-46, Андрей Вячеславович Ж.
Фото: Андрей Ж.
