Нападающий ФК «Ростов» Али Соу стал лучшим игроком в матче с «Химками»
Нападающий ФК «Ростов» Али Соу признан лучшим игроком встречи с московским клубом «Химки». Африканский спортсмен набрал 4,5 балла по итогам зрительского голосования.
В ходе матча на стадионе «Ростов Арена», который состоялся 12 марта, футболист сделал несколько точных голевых передач и забил один мяч. Судьи не засчитали гол, сославшись на положение Али в запрещенной части поля. Однако болельщики и донская команда не согласны с таким решением. Большинство фанатов футбола проголосовали за гамбийского спортсмена, несмотря на незасчитанные голы.
Карьера 26-летнего футболиста из Банжула началась в 2010 году. За все время в спорте он стал игроком года в 2017 году и обладателем Кубка Албании (сезон-2017/2018), лучшим бомбардиром чемпионата Албании-2017-2018, а также чемпионом Албании-2017-2018 в составе местного профессионального клуба. С 2011 года Али Соу является игроком национальной сборной Гамбии. В ФК «Ростов» спортсмен перешел в конце февраля 2021 года.
В пятерке лучших по итогам голосования болельщиков оказались левый защитник Хайтам Алеесами (4,2 балла), вратарь Сергей Песьяков (4,0), центральный защитник Максим Осипенко (3,8) и хавбек Хорен Байрамян (3,7).